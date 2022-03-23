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Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı

Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli ve Necati Aygün için cenaze töreni yapıldı. Birol İli, Erzurum'da, Necati Aygün de Aydın'da toprağa verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 17:02

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 1

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün ve Birol İli için cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 2

Necati Aygün, memleketi 'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Karakollar Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından Necati Aygün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisine getirildi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 3

Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Aygün, oğlunun çerçeveli fotoğrafına sarılarak öptü.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 4

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kılınan namazın ardından Bakan Soylu ve vatandaşlar, şehidin cenazesini omuzlayarak cenaze aracına bıraktı.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 5

Daha sonra şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 6

Törene şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 7

Özel harekat polisi Birol İli için de memleketi 'daki Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 8

Bingöl Kaleönü Mahallesi'ndeki Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosundan eğitim alanına mühimmat sevki sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde şehit düşen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İli'nin (32) naaşı, Erzurum'a getirildi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 9

Şehit İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polisler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile kentin merkez ilçesi Yakutiye'deki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Burada öğle vakti düzenlenen törende helallik alınması sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze nakil aracına alındı.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 10

Şehidin cenazesinin götürülüşü sırasında duygusal anlar yaşayan eşi Merve İli, "Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi. Güle güle git canım." dedi.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 11

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Törene, şehidin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, 3 yaşındaki oğlu Metehan, kardeşleri Rabia Akbulut ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören Yunus İli'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, il protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı - 12

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