Bingöl'de şehit olan iki polis memuru son yolculuklarına uğurlandı

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Törene, şehidin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, 3 yaşındaki oğlu Metehan, kardeşleri Rabia Akbulut ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören Yunus İli'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, il protokolü ve şehidin yakınları katıldı.