Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı

Bingöl'de bir inşaat firmasının ücretsiz ev çekilişine yaklaşık 24 bin vatandaş başvurdu. Çekilişin yapılacağı alan doldu taştı.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 1

Bingöl'de bir iş insanının ücretsiz ev çekilişine 23 bin 700 kişi başvurdu.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 2

Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş insanı, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 3

Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 4

Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 5

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çekilişin yapılacağı alana geldi.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 6

Çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu.

Bingöl'de ücretsiz ev izdihamı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER