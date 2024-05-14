Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama
Bingöl’de yerin altından ses geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, bu durumun büyük bir depremin habercisi olduğunu öne sürdü. Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Görür, “Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi.
Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.