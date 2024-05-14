Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama

AFAD İNCELEME YAPTI

Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha ayrıntılı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.