Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama

Bingöl’de yerin altından ses geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, bu durumun büyük bir depremin habercisi olduğunu öne sürdü. Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Görür, “Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi.

Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama - 1

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü kırsalında, yer altından seslerin geldiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada “Büyük bir depremin habercisi” notuyla paylaşıldı.

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Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama - 2

AFAD İNCELEME YAPTI

Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha ayrıntılı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.
Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama - 3

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı söz konusu iddiayı Prof. Dr. Naci Görür’e sordu.

Görüntüde yer alan seslerin sebebini uzaktan tespit etmenin zor olduğunu söyleyne Prof. Dr. Naci Görür, “Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.” dedi.
Bingöl’de yerin altından gelen ses deprem habercisi mi? Naci Görür'den açıklama - 4

Sesin yüzeyden gaz çıkışını andırdığını söyleyen Görür, “Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar.” ifadesini kullandı.

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