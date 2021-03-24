Bingöl'de yollar göle döndü, evleri su bastı

Bingöl'de gece etkisini artıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bodrum katlardaki evleri su bastı. Otomobiller yağış nedeniyle zarar gördü. Meteoroloji'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi. Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı. Vatandaşlar yağışın çok şiddetli olduğunu dile getirdi.