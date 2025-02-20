Binlerce denizanası kıyıya toplandı: Deniz yüzeyi görünmüyor!

Bat, durumun en önemli nedenlerinin iklimsel değişiklik olduğunu dile getirdi.



"İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor." diye konuşan Bat, bunun dışında, aşırı avcılığın da bu duruma neden olabileceğini sözlerine ekledi.



Bat, "Zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir." dedi.