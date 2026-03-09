Binlerce euro dolandırıldı, 24 saatte iflastan döndü. İzmirli iş insanını şok eden olay

Yüksek Kimya Mühendisi Nesimi Üzar, kimyasal atık ticareti kapsamında Antalya'ya geldiklerini ve bazı kişilerle atık alımı konusunda pazarlık yaptıklarını dile getirdi.

Atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğini belirten Üzar, tonajın net olmaması nedeniyle yanlarında bir miktar fazla para bulundurduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Tonaj belli olmadığı için bazı variller dolu, bazıları boş olabiliyor. Bu nedenle yanımızda yaklaşık 38 bin euro vardı. ‘Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim' diyerek döviz bürosuna götürmek bahanesiyle benden 38 bin euroyu aldılar. Daha sonra kendilerine bir daha ulaşamadık."

Yaşadığı olayın ardından vakit kaybetmeden Yeni Mahalle Karakolu'na giderek durumu polis ekiplerine anlattığını belirten Üzar, burada görevli polis memurlarının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Aracının yanında olmadığını ve mağduriyet yaşadığını belirten Üzar, polis ekiplerinin kendisini Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne araçlarıyla götürdüğünü ifade etti.