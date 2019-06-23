Binlerce kişi tatilini bırakıp oy kullanmaya gitti
İHA
Bodrum’da tatil yapan, çalışan vatandaşlar otobüslerle İstanbul seçimlerine uğurlandı. AK Parti ve CHP ardı ardına onlarca otobüs kaldırdı, binlerce kişi oy kullanmak içi İstanbul’un yolunu tuttu.
-
1Bodrum’a tatile gelen, çalışmaya gelen ve yazlıkçılar Ak Parti'nin ve CHP’nin yaptığı organizasyonla İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü.
-
2Uçakla, otomobil ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Öğlen saatlerinden başlayan otobüs uğurlamaları gece
geç saatlere kadar sürdü.
-
3CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından 37 otobüs hazırlanırken, AK Parti ilçe teşkilatı da 3 gündür otobüs, uçak ve özel araçlarla İstanbul
seçmenini uğurluyor.
-
4
-
5Bodrum'daki plajlar da, İstanbulluların kente dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.
-
6
-
7