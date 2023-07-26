Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır’da binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti’nde su 10 metre çekildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuşların büyük bölümünün göçe başlamadan yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatını olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, 200'den fazla türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti'nde de buharlaşma nedeniyle su kaybının yaşandığı görüldü.