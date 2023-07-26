Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır’da binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti’nde su 10 metre çekildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuşların büyük bölümünün göçe başlamadan yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatını olumsuz etkiledi. Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, 200'den fazla türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti'nde de buharlaşma nedeniyle su kaybının yaşandığı görüldü.

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Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 2

Ortalama 40 derecelerde seyreden sıcaklığın olduğu kentte leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzun bacaklılar gibi farklı türlerin olduğu binlerce kuş için kaynak olan gölette su, 10 metre çekildi.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 3

Göletin son hali havadan görüntülenirken, bazı kuşların da öldüğü görüldü.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletteki su seviyesinin ciddi biçimde düştüğünü, metrelerce çekilmeler olduğunu söyledi.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 4

“Kuşlar, su çekilmesiyle birlikte daha yoğun olarak bir arada bulunmaya başladı. Burada olayın vahametini, su yokluğunu ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görmüş oluyoruz.” diyen Kılıç, “Maalesef bu suyun çekilmesi, bu kuşların beslenme ve barınma bakımından ne kadar zorlandıklarının göstergesi olarak yorumlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 5

GÖÇE BAŞLAMADAN ÖLEBİLİRLER

Gölette kalan suların da kaybedilmesi durumunda, buradaki kuşların göç etmeye başlamadan yaşamlarını yitireceklerini anlatan Kılıç, “Tabiat bizi uyarıyor. Ciddi biçimde kuraklık var. Ciddi biçimde aşırı sıcaklar var. Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor.” dedi.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 6
Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 7
Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 8
Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında - 9
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