Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölette ölüm riski | Sular 10 metre çekildi, hayvanlar tehlike altında

GÖÇE BAŞLAMADAN ÖLEBİLİRLER

Gölette kalan suların da kaybedilmesi durumunda, buradaki kuşların göç etmeye başlamadan yaşamlarını yitireceklerini anlatan Kılıç, “Tabiat bizi uyarıyor. Ciddi biçimde kuraklık var. Ciddi biçimde aşırı sıcaklar var. Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor.” dedi.