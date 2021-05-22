Binlerce liralık kasayı sincap koruyor

Yüksel, "Ceviz ve badem ağaçları ektim binlerce. Oraya salmışlar, kendini güvende hissettikleri için oraya gelirler. Arada yetim sincaplar oluyor. Bir sincap birkaç aylık olmadan dışarı çıkmıyor. Eğer yavru bir sincap dışarıdaysa annesi mutlaka ölmüş diye düşünüyoruz ve öyle takip ediyoruz. Yetimleri böyle tespit ediyoruz.

Sincaplar ölmek üzereyken yuvada bulduk. Onları korumaya aldık ve bebek sütüyle büyüttük. İki kardeşi doğa zamanı geldi, saldık. Biri bize çok bağlandı diye 1-2 ay uzatmak zorunda kaldık. Ayağından bir sakatlıktan dolayı. Gerçek evi doğa olmalı" dedi.