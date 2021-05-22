Binlerce liralık kasayı sincap koruyor

İHA 22.05.2021 - 12:19
İş adamı Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı ve hayvansever Mehmet Yüksel, geçtiğimiz aylarda yaralı halde 3 sincap buldu.
Hayvanları yanına alan Yüksel, bu süre zarfında bakımlarını da yapıp sincapları besledi.
İyileşen iki sincap doğal alana bırakılırken, bir sincap, yarasının iyileşmemesi nedeni ile doğaya bırakılmadı.
Sincap, bu süreçte tedavisi ve bakımıyla ilgilenen Mehmet Yüksel’e alışmaya başladı. Sincap, alıştığı Mehmet Yüksel dışında personelin para kasasından para almaya çalışmasına müsaade etmemeye başlayarak müdahale etmeye başladı.
Sahipsiz, yaralı hayvanlar için 160 metrekarelik bir çiftliğinin olduğunu belirten hayvansever Mehmet Yüksel, zor durumda olan canlıları sahiplenmeye çalıştığını belirtti.
Yüksel, "Ceviz ve badem ağaçları ektim binlerce. Oraya salmışlar, kendini güvende hissettikleri için oraya gelirler. Arada yetim sincaplar oluyor. Bir sincap birkaç aylık olmadan dışarı çıkmıyor. Eğer yavru bir sincap dışarıdaysa annesi mutlaka ölmüş diye düşünüyoruz ve öyle takip ediyoruz. Yetimleri böyle tespit ediyoruz.
Sincaplar ölmek üzereyken yuvada bulduk. Onları korumaya aldık ve bebek sütüyle büyüttük. İki kardeşi doğa zamanı geldi, saldık. Biri bize çok bağlandı diye 1-2 ay uzatmak zorunda kaldık. Ayağından bir sakatlıktan dolayı. Gerçek evi doğa olmalı" dedi.