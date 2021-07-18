Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 21 bin 500 Suriyeli, sınır kapısından geçiş yaptı.

DHA 18.07.2021 - 12:53 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 12:58

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 1

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri son gün de devam etti.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 2

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına gidiyor.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 3

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 21 bin 500'e ulaştığı bildirildi.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 4

Hüseyin Muhammed, gazetecilere, İstanbul'dan gelerek Azez'e akrabalarının yanına bayram ziyaretine gideceğini söyledi.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 5

Muhammed, ülkelerine bayram ziyareti için izin veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 6

Bu arada 5 Temmuz'da başlayan geçişler, bugün sona eriyor. Dönüşler ise 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında yapılacak.

Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 7
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 8
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 9
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 10
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 11
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 12
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 13
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 14
Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü - 15

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