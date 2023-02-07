Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti - 2

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti - 3

Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti.

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti - 4

Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. 

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR, ŞARTLAR NELER?

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti - 5

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