Bin Pınarlı İda’da durum kritik: Su seviyesi yüzde 10’lara düştü
Çanakkale’de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için adı mitolojide Bin Pınarlı İda olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen Bayramiç Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’lara geriledi. Doluluk oranının kritik seviyeye gerilediğine işaret eden Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, bu durumun tarımsal açıdan kendilerini korkuttuğunu söyledi.
Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü.Mitolojide Bin Pınarlı İda olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nın doluluk oranı da kuraklık nedeniyle yüzde 10’lara kadar geriledi.