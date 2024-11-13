Bin Pınarlı İda’da durum kritik: Su seviyesi yüzde 10’lara düştü

“BU BİZİ KORKUTAN SENARYO”

Bayramiç’in küresel iklim krizinden en fazla zarar gören ilçelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, “Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen, hiçbir şekilde daha yağmur almamıştır. Bu da bizi korkutan bir senaryodur” dedi.