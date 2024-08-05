Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor

Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin’de bu yıl 200 binden fazla yavrunun Akdeniz’le buluşması bekleniyor. Gece ay ışığından itibaren günün ilk ışıklarına kadar yuvalardan çıkan yavrular denizle buluştu.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 1

Dünyada caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 2

Haziran ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de yuvalar yapılarak yumurtalar bırakıldı.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 3

Halen anaç kaplumbağaların yumurta bırakması devam ederken, ilk yavrular da çıktı.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 4

İlk yavrular küçük bedenleri ile denize girmeye çalışırken, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 5

Mersin’in Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata, Yenişehir 100. Yıl Tabiat Parkı ve Akdeniz Kazanlı’da her yıl deniz kaplumbağaları yüzlerce yuva kuruyor.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 6

200 binden fazla yavru kaplumbağanın o yuvalardan çıkarak Akdeniz'le buluşacağı tahmin ediliyor.

Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor - 7

Her bir yuvadan yaklaşık 80 ile 100 arasında yavru çıktığı ancak bin yavrudan en fazla 3’ünün yolculuğa çıktığı denizde hayata tutunabildiği ifade edildi.

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