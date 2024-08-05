Bin yavrudan en fazla 3’ü hayata tutunacak: Yavru caretta carettalar, Akdeniz’le buluşuyor
Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin’de bu yıl 200 binden fazla yavrunun Akdeniz’le buluşması bekleniyor. Gece ay ışığından itibaren günün ilk ışıklarına kadar yuvalardan çıkan yavrular denizle buluştu.
Dünyada caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor.