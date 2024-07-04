Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi

Rize'de olimpik yüzme havuzunda yüzen çocuklar, bir anda havuz içerisinde kusmaya başlayıp fenalaştı.Çocuklar havuzdayken havuzdaki kanallara klor döküldüğü ancak cihaz devreye girmeyince klorun suya karışmadığı tepsit edildi.

Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi - 1

Rize Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda havuza giren ilkokul öğrencileri havalandırma sisteminde meydana gelen arızadan dolayı ortamda biriken klor kokusundan etkilendi.

Solunum sıkıntısı çeken öğrencilere havuz görevlileri anında müdahale edip sudan çıkardı.

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Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi - 2

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naz Deren Beşikçi (8), Duru Demirci (7) ve Elif Su Demirci (7) tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sudan alınan numunede olumsuzluğa rastlanılmadığı, olayın havalandırma makinelerinin kısa süreli arızalanmasından meydana geldiğini öğrenildi.

Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi - 3

"ÇOCUKLARIMIZI EMANET EDİYORUZ"

Konuyla ilgili incelemeler sürerken, hastanede tedavileri süren çocukların aileleri yaşanılanları anlattı.

Hastaneye kaldırılan Elif Su Demirci'nin annesi Yeliz Demirci, çocukların havuz içinde fenalaştıklarını gördüğünü söyledi.

Demirci, "Dün sabah yüzme seansına gittik. Çocuklar yüzerken havuzdan gelip örnek aldılar. Daha sonra 2 çalışan kloru havuzun su kanallarına döktü. Havuzda çocuklarımız yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Havuz suyuna karışması gereken kloru çocuklarımız soludu. Çocuklar bir anda havuz içerisinde kusmaya başlayıp fenalaştı. Hepsini açık havaya çıkardık. Ben orada sadece 3 çocuk olduğu için şükrediyorum. Daha fazla çocuk orada olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu durumun tedbiri alınsın, kimsenin başına bir daha böyle bir şey gelmesin. Bir şey arızalı ise bunu biz değil, yetkililer bilecek. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz" diye konuştu.

Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi - 4

"SORUMLUSU ÇOCUKLAR DEĞİL"

Naz Deren Beşikçi'nin dayısı Aydın Beşikçi ise "Yeğenim annesiyle sabah havuza gitmişti. Sonrasında haber geldi. Havuza klor dökülmüş ve havalandırma çalışmadığından dolayı çocuklar klordan zehirlenmiş. Şu an 3 çocuk da hastanede yatıyor. Biz çocuklarımızı oraya emanet ediyoruz. Bunun sorumlusu çocuklar değil. Kardeşim de şikayetçi oldu. Yeğenime dün solunum cihazı takılmıştı. Bugün biraz daha iyi. Bu çocuklar 7 ile 8 yaşlarında çocuklar. Bu durumu takip edecek olanlar yetkililer. Biz klordan ne olur, ne olmaz diye anlamayız. Ben de ilk defa klordan zehirlenilebileceğini gördüm." dedi.

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