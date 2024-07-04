Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi
Rize'de olimpik yüzme havuzunda yüzen çocuklar, bir anda havuz içerisinde kusmaya başlayıp fenalaştı.Çocuklar havuzdayken havuzdaki kanallara klor döküldüğü ancak cihaz devreye girmeyince klorun suya karışmadığı tepsit edildi.
Rize Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda havuza giren ilkokul öğrencileri havalandırma sisteminde meydana gelen arızadan dolayı ortamda biriken klor kokusundan etkilendi.
Solunum sıkıntısı çeken öğrencilere havuz görevlileri anında müdahale edip sudan çıkardı.