Bir anda havuzu içine kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi

"ÇOCUKLARIMIZI EMANET EDİYORUZ"

Konuyla ilgili incelemeler sürerken, hastanede tedavileri süren çocukların aileleri yaşanılanları anlattı.

Hastaneye kaldırılan Elif Su Demirci'nin annesi Yeliz Demirci, çocukların havuz içinde fenalaştıklarını gördüğünü söyledi.

Demirci, "Dün sabah yüzme seansına gittik. Çocuklar yüzerken havuzdan gelip örnek aldılar. Daha sonra 2 çalışan kloru havuzun su kanallarına döktü. Havuzda çocuklarımız yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Havuz suyuna karışması gereken kloru çocuklarımız soludu. Çocuklar bir anda havuz içerisinde kusmaya başlayıp fenalaştı. Hepsini açık havaya çıkardık. Ben orada sadece 3 çocuk olduğu için şükrediyorum. Daha fazla çocuk orada olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu durumun tedbiri alınsın, kimsenin başına bir daha böyle bir şey gelmesin. Bir şey arızalı ise bunu biz değil, yetkililer bilecek. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz" diye konuştu.