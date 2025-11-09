Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir | Zübeyde Hanım: Oğlum kazanmadan gelme

Atatürk, en son milli mücadele için Anadolu'ya geçti.

Annesinin İstanbul'daki evinde kardeşi Makbule ve annesi Zübeyde Hanım'la zor bir gece geçirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elçin Yılmaz, o günleri şöyle anlattı:

"- Samsun'a hareket etmeden önce, son gece annesi ve kız kardeşiyle vedalaşmak ister. Sabaha kadar annesi ve kız kardeşiyle konuşur.

- 'Ben vatanı kurtarmaya gideceğim, fakat görevim gizli. Beni merak etme' der. Annesi bunu duyunca fenalaşır. Sabah kız kardeşiyle uğurlarlar.

- Makbule ağlar, gözyaşlarını tutamaz.

Annesi Zübeyde hanım için bu günler çok zor geçti.

Mustafa Kemal, zaman zaman annesini ziyarete giderdi. Ancak bir gün annesine kendisinin iyi olduğunu söylemesi için yaverini yalnız gönderdi.

Doç. Dr. Yılmaz o günleri anlatmaya şöyle devam etti:

"- Mustafa Kemal hakkında bir ferman çıkar. İdam kararı gıyabında idamına karar verilir.

- Bazı söylentiler çıkar. 'Atatürk idam edildi, öldürüldü' diye. Bir gün Mustafa Kemal, bir erini annesine İstanbul'a gönderir.

- Zübeyde hanım, karşısında Mustafa Kemal olmadığını görünce felç geçirir. İddiaların doğru olduğunu düşünür ve rahatsızlığı gittikçe artmaya başlar."