Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler

KAZA KURŞUNU İLE CAN VERDİ

Orhangazi’de ikamet eden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, anneler gününü kutlamak için ailesiyle birlikte anneannesinin kırsal Heceler Mahallesi’ndeki evine gitmişti. Burada aynı zamanda okuldan sıra arkadaşı olan 9 yaşındaki kuzeni C.Ç.K. ile oyun oynuyordu. C.Ç.K., zeytin makinesinin arkasına saklanmış olan tüfeği alıp Miraç ile şakalaşırken tüfek ateş aldı. Miraç başına isabet eden kurşun sebebi ile olay yerinde yaşamını yitirdi.





