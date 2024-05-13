Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler

Bursa'da okuldan sıra arkadaşı olan kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. 9 Haziran’da sünnet düğününün olacağı öğrenilen Miraç, son yolculuğuna uğurlanırken sünneti için alınan pelerini tabutunun üzerine serildi.

Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 1

Bursa Orhangazi’yi yasa boğan Miraç’in ölümünün arkasından hüzün dolu bir hikâye çıktı. Güvenir ailesinin, Miraç’ın Haziran ayında yapılacak sünnet düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 2

KAZA KURŞUNU İLE CAN VERDİ

Orhangazi’de ikamet eden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, anneler gününü kutlamak için ailesiyle birlikte anneannesinin kırsal Heceler Mahallesi’ndeki evine gitmişti. Burada aynı zamanda okuldan sıra arkadaşı olan 9 yaşındaki kuzeni C.Ç.K. ile oyun oynuyordu. C.Ç.K., zeytin makinesinin arkasına saklanmış olan tüfeği alıp Miraç ile şakalaşırken tüfek ateş aldı. Miraç başına isabet eden kurşun sebebi ile olay yerinde yaşamını yitirdi.



Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 3

GÖZYAŞI SEL OLDU

Miraç bugün öğle namazından sonra Orhangazi’de Hürriyet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede aile yakınlarının gözyaşı sel oldu. Acılı anne Esma ve baba Müstecep Miraç’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler.

Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 4

SÜNNET PELERİNİ İLE UĞURLANDI

İki çocuk sahibi Güvenir ailesinin Miraç için sünnet düğünü hazırlığı yaptığı dönemde yaşandığı ortaya çıktı. 9 Haziran’da yapılacak sünnet düğününe hazırlanan Güvenir ailesinin heyecanı, Miraç’ın ölümü ile yasa dönüştü. Miraç’ın sünnet düğünü için alınan pelerini ise tabutunun üzerine örtüldü. Ailesi Miraç’ın pelerinli tabutuna sarılarak feryat etti.

Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 5
Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler - 6
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