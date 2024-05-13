Bir anne ve babanın en zor anı! Sünnet düğünü için aldıkları pelerini tabutunun üzerine serdiler
Bursa'da okuldan sıra arkadaşı olan kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. 9 Haziran’da sünnet düğününün olacağı öğrenilen Miraç, son yolculuğuna uğurlanırken sünneti için alınan pelerini tabutunun üzerine serildi.
Bursa Orhangazi’yi yasa boğan Miraç’in ölümünün arkasından hüzün dolu bir hikâye çıktı. Güvenir ailesinin, Miraç’ın Haziran ayında yapılacak sünnet düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.