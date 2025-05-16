Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim!

BİR ANNENİN FERYADI: BEN DELİRMEK ÜZEREYİM

Daha sonra söz verilen Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, kızının ölümünden hemen sonra sanığın başka birisiyle yaşamaya başladığını iddia ederek, "Kızımın yasını bile tutmuyor. Ben onunla artık aynı havayı bile solumak istemiyorum. Delirmek üzereyim. Ben buraya geldikçe kızımın ölümünü hatırlıyorum. Sadece kızımı değil torunumu da kaybettim. Biz aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Emsal bir karar olursa belki kadın cinayetleri engellenir." dedi.

Baba Selahattin Bölükbaş da adalete güvendiğini belirterek, başka ailelerin üzülmemesi için en ağır cezayı istediğini kaydetti.