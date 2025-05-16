Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim!

Ölümü kayıtlara intihar olarak geçen ancak cinayete kurban gittiği değerlendirilen Duygu Bölükbaş'a ilişkin dava sürüyor. Duygu'nun ailesi kararın bir an önce verilmesini istiyor.

Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim! - 1

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın ölü bulunmasına ilişkin dava sürüyor.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T., halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Duygu Bölükbaş'ın cep telefonunun incelemesine ilişkin raporun dosyaya girdiğini söyledi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş!

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim! - 2

BİR ANNENİN FERYADI: BEN DELİRMEK ÜZEREYİM

Daha sonra söz verilen Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, kızının ölümünden hemen sonra sanığın başka birisiyle yaşamaya başladığını iddia ederek, "Kızımın yasını bile tutmuyor. Ben onunla artık aynı havayı bile solumak istemiyorum. Delirmek üzereyim. Ben buraya geldikçe kızımın ölümünü hatırlıyorum. Sadece kızımı değil torunumu da kaybettim. Biz aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Emsal bir karar olursa belki kadın cinayetleri engellenir." dedi.

Baba Selahattin Bölükbaş da adalete güvendiğini belirterek, başka ailelerin üzülmemesi için en ağır cezayı istediğini kaydetti.

Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim! - 3

Savunması için söz verilen sanık Emre T. ise haklıyken haksız çıkarıldığını öne sürerek, "İnsanın kendi sevdiğini yaşatmaya çalışması suç mu? Hakkımda yalan yanlış beyanlar veriyorlar. Tahliye değil beraat istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Esas hakkında mütalaa için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim! - 4

NE OLMUŞTU?

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim! - 5

TİŞÖRT VE TIRNAKLARINDA EMRE T.'NİN DNA'LARI ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T.'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER