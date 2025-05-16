Bir annenin feryadı: Ben delirmek üzereyim!
Ölümü kayıtlara intihar olarak geçen ancak cinayete kurban gittiği değerlendirilen Duygu Bölükbaş'a ilişkin dava sürüyor. Duygu'nun ailesi kararın bir an önce verilmesini istiyor.
İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın ölü bulunmasına ilişkin dava sürüyor.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T., halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, Duygu Bölükbaş'ın cep telefonunun incelemesine ilişkin raporun dosyaya girdiğini söyledi.
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