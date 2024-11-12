Bir asırlık koleksiyon gösterdi! İstanbul'un popülasyonu değişti

Dikmen, İstanbul'un tüm böceklerini sergileyebilecek bir koleksiyona sahip olmadıklarını, zaman içerisinde bilim insanlarının katkılarıyla koleksiyonun genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Mesela Atıf Şengün hocamız, İstanbul'un Kelebekleri kitabıyla çok ünlü bir bilim insanı. O konuda çok önemli katkılar yapmış. Kelebek dışında da böcekleri toplamış. Burada bugün hala 1960'larda yayınlanmış bu kitabın temelini oluşturan kelebek koleksiyonunu muhafaza ediyoruz. O anlamda İstanbul'un bugünkü kelebek faunasıyla 50-60 yıl önceki kelebek faunasının kıyaslamasını yapabilecek bir altyapıya sahibiz.

Onun dışında kın kanatlılara ait canlılardan örnekler var. Son yıllarda hymenoptera ya da arılarla ilgili koleksiyonumuz çok zenginleşti. Bütün İstanbul'un böceklerini burada sergileyebiliyoruz ya da onlar üzerine araştırma yapıyoruz diyemeyiz ama önemli ölçüde bunların ne durumda olduğunu az çok anlayabilecek hem materyalimiz var hem de bilgi ve çalışmalarımız o yönde ilerliyor."