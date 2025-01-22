Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı
Kartalkaya’daki yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oluyor. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de kurbanlar arasında yer alıyor. Yangından bir ay önce otelde işe başlayan Nazik’in alevlerle mücadele sırasında yardım istemek için telefona sarıldığı, “Neden yardıma gelmiyorsunuz?” diye sorduğu öğrenildi.
Bolu’daki yangın faciasında yaşamını yitirenler gerilerinde birbirinden acı yaşam hikayeleri bıraktı.
Onlardan biri de 2022’de gastronomi bölümünden mezun olan ve bir ay önce otelde işe başlayan genç aşçı Esra...