Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Nazik’in yakını Erhan Yıldız da “Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘Yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, ‘Neden yardıma gelmiyorsunuz’ diye sormuş” dedi.

Esra Nazik’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü.