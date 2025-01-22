Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Kartalkaya’daki yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oluyor. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de kurbanlar arasında yer alıyor. Yangından bir ay önce otelde işe başlayan Nazik’in alevlerle mücadele sırasında yardım istemek için telefona sarıldığı, “Neden yardıma gelmiyorsunuz?” diye sorduğu öğrenildi.

Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 1

Bolu’daki yangın faciasında yaşamını yitirenler gerilerinde birbirinden acı yaşam hikayeleri bıraktı.

Onlardan biri de 2022’de gastronomi bölümünden mezun olan ve bir ay önce otelde işe başlayan genç aşçı Esra...

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Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 2

Kayak merkezi Kartalkaya’daki otelde çıkan yangında ölen 76 kişiden 25'inin cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kurumun önünde bekleyen aileler, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 3

AŞÇI ESRA DA YANGIN KURBANI

Yangında, otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü’nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik’in, bu kış sezonunda bir ay önce yanan otelde işe başladığı öğrenildi.
Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 4

“YANIYORUZ, NEREDESİNİZ?”

Esra Nazik’in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, “Kızım daha çok gençti.” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 5

Nazik’in yakını Erhan Yıldız da “Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘Yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, ‘Neden yardıma gelmiyorsunuz’ diye sormuş” dedi.

Esra Nazik’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya’ya götürüldü.
Bir ay önce Grand Kartal Otel’de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı - 6
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