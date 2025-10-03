Bir ayda 198 ton hamsi çıkışı oldu: Bu yıl bolluk yaşanıyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar Karadeniz'de avlanmaya devam ederken bu yıl denizden adeta hamsi fışkırıyor. 8 Eylül ile 2 Ekim 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık bir aylık süre içerisinde Akçakoca limanından 198 ton hamsi çıkışı olduğu bildirildi.
Denizlerde 1 Eylül 2025 tarihinde sona eren av yasağı ile Akçakocalı balıkçılar Karadeniz'e ağlarını attılar. Av sezonunun ilk bir haftasında özellikle tüm Türkiye'nin beklediği hamsi balığı konusunda randımanı düşükken, havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'den hamsi avlanmaya başladı.