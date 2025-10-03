Bir ayda 198 ton hamsi çıkışı oldu: Bu yıl bolluk yaşanıyor

Akçakoca Tarım İl Müdürlüğü'nden hamsi avcılığıyla ilgili yapılan uyarıda, özellikle yasal avlanma boy sınırının altında kalan balıkların avlanmaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Açıklamada, küçük boydaki hamsilerin avlanmasının hem stokların yenilenmesine engel olduğunu hem de gelecek yıllarda balıkçılığın sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı vurguladı. Yapılan uyarıda, "Balıkçılarımızın sürdürülebilir balıkçılık için kurallara riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Denetimler aralıksız sürerken, vatandaşlarımızın da tezgâhlardan balık alırken boy kriterlerine dikkat etmeleri, denizlerimizin geleceği için önemli bir katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki bugün kurallara uyulmazsa yarın denizlerde balık bulmak çok daha zor olacaktır" ifadelerine yer verildi.