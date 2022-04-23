Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı

SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi.