Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler çiçek açtı.

Haberler - DHA 23.04.2022 - 10:00

Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 1

ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 2

Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.

Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 3

SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi.

Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 4
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 5
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 6
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 7
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 8
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 9
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 10
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 11
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 12
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 13
Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı - 14

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