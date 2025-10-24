Bir bardak süt ile önyargıları yıktı: Sabah okula giden çocuklara dağıttı

"ÇOK MUTLUYUZ"

Esnaf Abdullah Arslan, bir bardak sıcak sütün öğrencileri öğlene kadar dinç tutacağını söyleyerek, "Bir hocamla muhabbet esnasında çocukların köy sütüne sıcak bakmadığını konuştuk. Çocuklar, köy sütünde bir koku olduğunu söylüyorlar. Biz de onun öyle olmadığını çocuklara anlatmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklar, sabahları kahvaltı yapmıyorlar. Bir bardak sıcak süt, çocukları öğle vaktine kadar dinç tutacaktır. Çocuklara bunları anlatmamız gerekiyor. Bizim öğrencilerimizdeki sıkıntı hazıra daha çabuk ulaşıyorlar. Bir marketten meyve suyunu ve asitli içecekleri almak öğrencilere daha cazip geliyor. Doğal şeyleri çocukların tüketmesi için çaba göstereceğiz. Bugün burada en az 100 tane öğrenci ağırladık. Bu durumdan da çok mutlu olduk" dedi.



"DİĞER SÜTLERDEN FARKLI"



4. sınıf öğrencisi Göktuğ Kağızmandere, sütün tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Süt dağıtan Abdullah amcaya çok teşekkür ederim. Bu sütün diğer sütlerden çok farkı var. Sağlık açısından önemli bir süt ve tadı çok tatlı gerçekten. Her sabah annemle buraya gelerek buradan süt içerim. Arkadaşlarıma önerim süt, yoğurt ve yumurta yesinler. Bu sütün içinde köy kokusunu hissettim. Güzel bir süttü" diye konuştu.