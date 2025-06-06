Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde

Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı ve acil servislerin yolunu tuttu.

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde - 2

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde - 3

Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde - 4

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar yine acilde - 5

Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

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