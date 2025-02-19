Bir cümleyle hayatı değişti: Babasının katiline senelerce baba diyen kadın konuştu

"FİLMLERDE GÖRSEM ÇOK ŞAŞIRACAĞIM HİKAYEYİ YAŞADIM"

48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın gerçek babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu DNA testiyle öğrenen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, duygularını paylaştı.



Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım." diye konuştu.