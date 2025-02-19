Bir cümleyle hayatı değişti: Babasının katiline senelerce baba diyen kadın konuştu
Muğla'da filmlerde bile bu kadarı olmaz dedirten bir olay yaşandı. Muğla Akyaka'da yaşayan Berrin Nalcı, ablasının "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri sonrası DNA testi yaptırdı. Nalcı'nın yıllarca babası sandığı adam gerçek babasının katili çıktı. Babasının katiline senelerce baba diyen Nalcı, "Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.
Bir süre cezaevinde yatan Mahir Ayyıldız, eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.