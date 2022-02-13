Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, buz altı tüpsüz serbest dalış dünya rekoru için Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde antrenman yaptı. İlk buz altı tüpsüz dalışını gerçekleştiren Erken'in hedefi dünya rekoru.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 11:48

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 1

Milli sporcu Birgül Erken, ’ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 2

Dalış öncesi soğuk nedeniyle yüzeyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buzla kaplanan gölün kıyıdan yaklaşık 200 metre mesafedeki kısmından sonra, 20 metre aralıklarla 6 adet üçgen kaçış delikleri açıldı.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 3

Buz altı dalışı öncesi soğuk suya karşı direncini artırmak amacıyla Zara ilçesinde üretilen baldan yiyen Erken, buz altına çekilen ip ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından rekor denemesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 4

İlk antrenmanını sorunsuz tamamlayan Erken, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz altı tüpsüz serbest dalış dünya rekorunu elde etmek için Rusya'da bir gölü düşündüğünü, sonrasında ise Tödürge Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 5

"CAZİBE MERKEZİ OLABİLİR"

Dünyada buz altı dalış lokasyonlarının çok benzer olduğunu belirten Erken, "Yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştirdik, teknik olarak altyapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir" dedi.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 6

"8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE DÜŞÜNÜYORUZ"

İlk buz altı dalışını gerçekleştirdiğini aktaran Erken, "Soğuktan dolayı endişelerim vardı. Hızlı adapte oldum. Üç yıldır geliyorum, bu yıl istediğimiz şartlara ulaştık. Rekorumuzu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne düşünüyoruz” dedi.

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - 7

"REKORUN AYAK SESLERİ DUYULDU"

Erken, rekorunu Zara Tödürge Gölü'nde kırmayı hedeflediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi, bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem, gölün dip yapısı uygun. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER