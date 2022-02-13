Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

"CAZİBE MERKEZİ OLABİLİR"

Dünyada buz altı dalış lokasyonlarının çok benzer olduğunu belirten Erken, "Yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştirdik, teknik olarak altyapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir" dedi.