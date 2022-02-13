Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 11:48
Milli sporcu Birgül Erken, Sivas’ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı dalışı gerçekleştirdi.
Dalış öncesi soğuk nedeniyle yüzeyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buzla kaplanan gölün kıyıdan yaklaşık 200 metre mesafedeki kısmından sonra, 20 metre aralıklarla 6 adet üçgen kaçış delikleri açıldı.
Buz altı dalışı öncesi soğuk suya karşı direncini artırmak amacıyla Zara ilçesinde üretilen baldan yiyen Erken, buz altına çekilen ip ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından rekor denemesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İlk antrenmanını sorunsuz tamamlayan Erken, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz altı tüpsüz serbest dalış dünya rekorunu elde etmek için Rusya'da bir gölü düşündüğünü, sonrasında ise Tödürge Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.
Dünyada buz altı dalış lokasyonlarının çok benzer olduğunu belirten Erken, "Yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştirdik, teknik olarak altyapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir" dedi.
İlk buz altı dalışını gerçekleştirdiğini aktaran Erken, "Soğuktan dolayı endişelerim vardı. Hızlı adapte oldum. Üç yıldır geliyorum, bu yıl istediğimiz şartlara ulaştık. Rekorumuzu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne düşünüyoruz” dedi.
Erken, rekorunu Zara Tödürge Gölü'nde kırmayı hedeflediğini anlatarak, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi, bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem, gölün dip yapısı uygun. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu."