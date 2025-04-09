Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi
Adana'da daha önce pişmiş tavuk dönere çiğ döner takciyesi yaptığı için ceza kesilen sosyal medya fenomeni dönerci Salih Gülağacı'nın standı hijyen kurallarına uymadığı için kapatıldı. Dönercinin standı için "Hindistan sokak lezzetleri" benzetmesi yapıldı.
Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak’ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülendi.
Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirdi.