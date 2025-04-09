Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir." diye açıklama yaptı.