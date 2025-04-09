Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi

Adana'da daha önce pişmiş tavuk dönere çiğ döner takciyesi yaptığı için ceza kesilen sosyal medya fenomeni dönerci Salih Gülağacı'nın standı hijyen kurallarına uymadığı için kapatıldı. Dönercinin standı için "Hindistan sokak lezzetleri" benzetmesi yapıldı.

Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi - 1

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Sokak’ta gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülendi.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirdi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi - 2

42 BİN LİRA CEZA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi - 3

ONLARCA SÜT DÖKTÜLER

Öte yandan, işletmeci Salih Gülağacı, 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı stantta hazırladığı döner sosuna süt döktü. Karnavala katılanlara da süt dağıtan Salih Gülağacı, çok sayıda paket sütün vatandaşlar tarafından kazana döküldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştı.

Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi - 4

HİNDİSTAN BENZETMESİ

Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere, "Hindistan sokak lezzetleri" benzetmesi yaptı. Yetkililer, işletmecinin karnaval standında da gerekli hijyen kurallarına uymadığını belirleyerek standın kaldırılmasına karar verdi.

Bir dönerci faciası da Adana'dan: "Hindistan sokak lezzetleri"ne benzetildi - 5

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir." diye açıklama yaptı.

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