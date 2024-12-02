Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan Sefa Hamurcu, YKS ile aynı okulun Yeni Medya Bölümü'nü kazandı. Ders aralarında koridor ve sınıfların temizliğini yaptığını söyleyen Hamurcu, "Boş olduğum saatlerde temizliğimi yapıyorum, ders saatlerinde dersime giriyorum. Zor oluyor ama tatlı bir zorluk. Arkadaşlarım da sağ olsunlar, bana fazla zorluk çıkarmamak adına çöpleri yere atmıyorlar, sınıfları temiz kullanıyorlar." diye konuştu.
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan 31 yaşındaki Sefa Hamurcu, aynı fakültenin Yeni Medya Bölümü'nde gazetecilik eğitimi alıyor.