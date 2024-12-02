Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan Sefa Hamurcu, YKS ile aynı okulun Yeni Medya Bölümü'nü kazandı. Ders aralarında koridor ve sınıfların temizliğini yaptığını söyleyen Hamurcu, "Boş olduğum saatlerde temizliğimi yapıyorum, ders saatlerinde dersime giriyorum. Zor oluyor ama tatlı bir zorluk. Arkadaşlarım da sağ olsunlar, bana fazla zorluk çıkarmamak adına çöpleri yere atmıyorlar, sınıfları temiz kullanıyorlar." diye konuştu.

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 1

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan 31 yaşındaki Sefa Hamurcu, aynı fakültenin Yeni Medya Bölümü'nde gazetecilik eğitimi alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 2

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanıp Nisan 2023'te Bozok Üniversitesinde destek personeli olarak işe başlayan Hamurcu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün yönlendirmesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Sınavda başarılı olan Hamurcu, tek tercih yaptığı Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü'ne yerleştirildi.

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 3

Ders aralarında koridor ve sınıfların temizliğini yapan Hamurcu, işini aksatmadan eğitimini de sürdürüyor.

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 4

Sefa Hamurcu, açık öğretimden liseyi bitirdikten 14 yıl sonra KPSS'yi kazanarak fakültede temizlik personeli olarak göreve başladığını söyledi.

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 5

Okuldaki öğrencileri görünce okuma isteğinin arttığını ve Dekan Şentürk'ün yönlendirmesiyle sınava hazırlandığını anlatan Hamurcu, "Sınava girdim ve kazandım. İletişim fakültesinde destek personeli olarak çalışıyorum ve aynı zamanda yeni medya birinci sınıf öğrencisiyim." dedi.

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 6

Hamurcu, her işin zorluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşimle eğitimi birbirinden ayırmam gerekiyor. Sonuçta bu işle para kazanıyorum. Hocalarımız ve sınıf arkadaşlarımın destekleri oluyor. Boş olduğum saatlerde temizliğimi yapıyorum, ders saatlerinde dersime giriyorum. Zor oluyor ama tatlı bir zorluk. Arkadaşlarım da bana fazla zorluk çıkarmamak adına çöpleri yere atmıyorlar, sınıfları temiz kullanıyorlar."

Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 7
Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 8
Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 9
Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 10
Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER