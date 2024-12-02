Bir elinde kalem bir elinde paspas! Temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede okumaya başladı

Hamurcu, her işin zorluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İşimle eğitimi birbirinden ayırmam gerekiyor. Sonuçta bu işle para kazanıyorum. Hocalarımız ve sınıf arkadaşlarımın destekleri oluyor. Boş olduğum saatlerde temizliğimi yapıyorum, ders saatlerinde dersime giriyorum. Zor oluyor ama tatlı bir zorluk. Arkadaşlarım da bana fazla zorluk çıkarmamak adına çöpleri yere atmıyorlar, sınıfları temiz kullanıyorlar."