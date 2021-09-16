Bir fotoğrafla gündem oldular: Öğrencilerden kira tepkisi

Ev kiralarındaki artış en çok üniversite öğrencilerini etkiledi. Sakarya'da bu artışa tepki göstermek isteyen bir grup öğrenci, kampüs önünde konulmuş yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Rektörün de etiketlendiği paylaşım binlerce beğeni aldı.

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İHA 16.09.2021 - 15:12

Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci, artan ev kiralarına tepki göstermek için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi.

Öğrenciler çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı etiketleyerek, ‘ev kiraları sonucu öğrencinin son hali’ ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf kısa bir süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı.





Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten öğrencilerden Hilmi Çapar, “Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik" dedi.

Öğrenci ve velilerden de destek aldıklarını söyleyen Çapar, olumsuz yorumlar aldıklarını da söyledi.

Öğrencilerden Ömer Göncü ise “Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan’ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu" dedi.

Yorumların başta iyi yönde olduğunu kaydeden Göncü, "Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık” diye konuştu.

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