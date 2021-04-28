Bir gün kala otogarda tam kapanma yoğunluğu: Ek seferler konuldu

"HERKES ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU ALDI KAÇIYOR"

Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, "Şu anda bayram üzeri olduğu için bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gündür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk çok, bilet satışlarında da patlama var" diye konuştu.