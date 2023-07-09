Bir gün önce kendisine saldıran Pitbull'u 14 kurşunla öldürdü

Köpeğin karın bölgesinden ısırdığı Orhan, ertesi gün yanında getirdiği tabancayla, direğe bağlı olan köpeğe ateş açtı. 14 merminin isabet ettiği köpek öldü. Köpeği öldüren Mustafa Orhan ile eğlence mekanının ve köpeğin sahibi İdris Küçük gözaltına alındı. Mustafa Orhan, emniyetteki ifadesinde köpeği kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.