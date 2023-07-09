Bir gün önce kendisine saldıran Pitbull'u 14 kurşunla öldürdü
Sakarya’nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin önünde 1 gün önce kendisine saldıran Pitbull cinsi köpeği ertesi gün 14 kurşunla öldüren Mustafa Orhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, köpeğin sahibi İdris Küçük de yasaklı ırk köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklandı.
Olay, Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. 7 Temmuz gecesi eğlence merkezinin önündeki direğe bağlı olan Pitbull cinsi yasaklı köpek, başka bir eğlence mekanının sahibi olan Mustafa Orhan'a saldırdı.