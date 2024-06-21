Bir gün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı: Vatandaşlar tarihi köprüye akın etti
Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren ve bir gün sinekleri olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" Sakarya'da başladı. Haberi duyan vatandaşlar ise görsel şölen oluşturan sinekleri izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne geldi.
Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren bir gün sinekleri erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıkmaya başladı.