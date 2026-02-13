Bir gün sürecek bahar havası geliyor! İstanbul 20 derece olacak

Çalışkan, bazı şehirler için ise sel uyarısında bulundu.

Gaziantep, Malatya, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da da yağışların gece yarısına kadar şiddetli şekilde devam edeceğini söyleyen Çalışkan, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Başkent Ankara'da da uzun süredir görülmeyen bir şiddette yağmur yağdığını kaydeden Çalışkan, "Özellikle alt geçitlerde su baskınları yaşanabilir." ifadelerini kullandı.