Bir gün sürecek bahar havası geliyor! İstanbul 20 derece olacak
13.02.2026 14:24
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin batısına hafta sonu bahar havası geliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı bir günlüğüne 20 dereceye kadar yükselecek.
Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olan sağanak yağış bazı şehirlerde etkisini sürdürüyor.
İzmir, Antalya ve Mersin'de sağanak yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.
Cadde ve sokaklar göle dönerken, Antalya ile Mersin'deki bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Antalya'nın en şiddetli yağışı dün gece ile bugün öğle saatleri arasında aldığını söyledi.
Çalışkan, akşam saatlerine doğru yağmurun şiddetinde azalma olacağını kaydetti.
İzmir'de de devam eden sağanak yağışın saat 18.00'den sonra azalacağı bilgisini paylaşan Çalışkan, Muğla'da yağmurun gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
SEL UYARISI
Çalışkan, bazı şehirler için ise sel uyarısında bulundu.
Gaziantep, Malatya, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da da yağışların gece yarısına kadar şiddetli şekilde devam edeceğini söyleyen Çalışkan, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
Başkent Ankara'da da uzun süredir görülmeyen bir şiddette yağmur yağdığını kaydeden Çalışkan, "Özellikle alt geçitlerde su baskınları yaşanabilir." ifadelerini kullandı.
BAHAR HAVASI GELİYOR
Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağmurlar devam edecek mi?
Dilek Çalışkan, pazar gününe dikkat çekti.
Batıdaki şehirlerde lodosun çok şiddetli eseceğini söyleyen Çalışkan, sıcaklıkların bahar değerlerine ulaşacağını ifade etti.
İSTANBUL 20 DERECE OLACAK
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 19-20 dereceye ulaşacağını söyleyen Çalışkan, "Hava sıcaklığı Sakarya ve Bursa'da 25, Karabük'te 23, Ege'de 22-23, Ankara'da 19 dereceye yükselecek. Nisan mayıs gibi hava olacak." dedi.
Çalışkan, sıcak havanın bir gün etkili olacağını, hemen ardından pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın düşeceğini ifade etti.