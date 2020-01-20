Bir günde 65 ton çöp (Bodrum ormanlarında temizlik)

Bir gün boyunca yapılan çalışmalarda ormanın üçte birinin çöple kaplandığı görüldü.

Çöpler, hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taşan ormandan bir günde 65 ton çöp toplandı.

Ekipler, belirlenen program dahilinde Bodrum genelinde temizlik çalışmalarına devam ederken, bu tür görüntülerin önüne geçmek için içinde çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılında yapılan rutin kontroller ve yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan yada bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai uygulandı.

Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere, 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.