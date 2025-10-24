Bir günlükken cami avlusuna bırakıp öldü demişler: Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Taş, 34 yıl sonra, önce annesine daha sonrada da "öldü denilerek gömüldüğü" kendi mezarına ulaştı. Uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından adli tıp raporuyla biyolojik ailesine kavuşan genç kadın, 34 yılın sonunda mahkeme kararıyla yeni kimliğini alarak gerçek soyuna döndü.
"Artık yeniden doğuyorum" diyen Ayşe Taş, "Bu süreçte çok zorluklar yaşadım, çok mücadele ettim. 34 yılın sonunda yeni kimliğim için başvuruda bulundum. Mahkeme sürecim bitti, soyadım artık Neşeli değil Taş olarak geçiyor. Yeni kimliğime kavuşuyorum, yeniden doğuyorum. Çok uzun yıllar boyunca ‘Ben kimim?' sorusuyla yaşadım. Artık kim olduğumu biliyorum, vicdanen rahatım. Onlar benimle iletişime geçmedi ama ben amacına ulaşmış bir insan olarak huzurluyum. Artık hayatıma kaldığım yerden, kendi soyadımla devam edeceğim."
Ailesini para için aradığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Taş "Benim tek amacım kim olduğumu öğrenmekti. Kimseden maddi beklentim olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."