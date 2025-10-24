Bir günlükken cami avlusuna bırakıp öldü demişler: Ailesini ararken kendi mezarını buldu

1 GÜNLÜKKEN CAMİ AVLUSUNA BIRAKILDI

Olay, 34 yıl önce Nevşehir'de meydana geldi. Yasak bir ilişkinin ardından dünyaya gelen Ayşe Taş, henüz bir günlükken bir cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Taş, devlet korumasına alındıktan sonra bir aileye evlatlık verildi.

12 yaşına kadar evlatlık olarak büyüyen ve evlatlık gittiği ailenin soyadını alan Ayşe Taş, üvey annesinin vefatının ardından evden kaçtı. Polis tarafından bulunarak üvey babasına teslim edildiği sırada, polis ile üvey babasının konuşmalarını duymasıyla evlatlık olduğunu öğrendi.