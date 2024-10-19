Bir hafta önce 80 TL'ye satılıyordu: Kar yağdı, fiyatı arttı
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinden beri bol miktarda palamut avlarken bu günlerde hava muhalefeti nedeniyle bazı tekneler denize açılamayınca bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıdı.
Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, palamudun hava muhalefeti nedeniyle az geldiğini dolayısıyla fiyatının da yükseldiğini belirterek “Palamut dünden beri havanın sert oluşundan dolayı fiyatı yukarı çıktı.