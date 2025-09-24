Bir haftada dört benzer vaka: Hesap ödemeden kaçmanın cezası yok mu? Kanunda boşluk var!

HESAP ÖDEMEDEN KAÇMANIN CEZASI NEDİR?

2004'de değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte hesabı ödemeden kaçmanın eğer yazılı bir kanıtı yoksa kanunda bir karşılığı yok.

Yani hırsızlık sayılmıyor.

Durumu değerlendiren avukat Mustafa Zafer, Mevcut yasal düzenlemeye göre, TCK'nın ilgili maddesine göre ceza verilmesi olanaklı değil." dedi.

Önceki yasa bugün yürürlükte olsaydı, söz konusu kişilerin 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini anlatan Zafer, "Ne kadar hesap geldiyse onun 10 katı kadar adl para cezasına hükmedilebilecekti. Ancak bu durum TCK'da artık yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Peki mağdur olan işletmeler hangi hukuki yollara başvurabilir?

Hukukçular, restoran işletmecilerinin söz konusu kişiler hakkında alacak davası ya da icra takibinde bulunma hakkı olduğunu söyledi.