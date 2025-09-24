Bir haftada dört benzer vaka: Hesap ödemeden kaçmanın cezası yok mu? Kanunda boşluk var!
Son günlerde restorandan para ödemeden kaçanların sayısı artıyor. Türkiye'de sadece son bir haftada dört yerde benzer olaylar yaşandı. Üstelik bu dolandırıcılığın hukuken bir cezası da yok. Kanunda boşluk var. (Haber: Tuana Çiftci Zengin)
Kimi türlü yalanlar söyledi, kimi hiçbir şey demeden uzaklaştı.
Gittikleri restoranlarda yiyip içtiler sonra da hesabı ödemeden kaçtılar.
İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Bodrum'da peş peşe benzer olaylar yaşandı.