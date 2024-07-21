Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti

Mahalleli Ahmet Gültekin, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Rastgele ateş edilmiş, bir tane küçük çocuğa denk gelmiş. Şu anda hastaneye kaldırmışlar kendisini." ifadelerine yer verdi. Rıfat Taşağan ise, "Burada çatışma olmuş, geldim ki polisler gelmiş. Saldırı esnasında sokakta bulunan bir çocuk yaralanmış. Hastanede, akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.