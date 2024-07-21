Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti
İstanbul Esenler'de bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle bir haftadır takip ettiği husumetlisine evinin önünde pusu kurdu. Saldırgan kurşun yağmuruna tutarken sokakta bulunan bir çocuk ağır yaralandı.
Menderes Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumetli olduğu kişiyi bir haftadır takip ettikten sonra evinin önünde pusu kurdu.
Şüpheli saldırgan, husumetlisi aracına binmeye çalıştığı sırada kurşun yağdırarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.