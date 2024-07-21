Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti

İstanbul Esenler'de bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle bir haftadır takip ettiği husumetlisine evinin önünde pusu kurdu. Saldırgan kurşun yağmuruna tutarken sokakta bulunan bir çocuk ağır yaralandı.

Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti - 1

Menderes Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumetli olduğu kişiyi bir haftadır takip ettikten sonra evinin önünde pusu kurdu.

Şüpheli saldırgan, husumetlisi aracına binmeye çalıştığı sırada kurşun yağdırarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti - 2

Şüpheli saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, saldırı esnasında sokakta bulunan Muhammed E. isimli çocuğa isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Muhammed E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir haftadır takip edip pusu kurdu: Kurşunlar küçük çocuğa isabet etti - 3

Mahalleli Ahmet Gültekin, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Rastgele ateş edilmiş, bir tane küçük çocuğa denk gelmiş. Şu anda hastaneye kaldırmışlar kendisini." ifadelerine yer verdi. Rıfat Taşağan ise, "Burada çatışma olmuş, geldim ki polisler gelmiş. Saldırı esnasında sokakta bulunan bir çocuk yaralanmış. Hastanede, akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER