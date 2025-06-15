Bir hevesle başladı, çocukluğuna yolculuk için bahçesini adeta müzeye dönüştürdü

Bahçeyi gören herkesin çok beğendiğini ve çocukluğunu hatırladığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bulduğum köy eşyalarını, insanların eskiden yaşarken kullandıkları aletleri bahçemde toplamaya çalıştım. Ailemle birlikte bir hobi bahçesi kurdum. Elimden geldiği kadarıyla gelen misafirlerimi de ağırlamaya çalışıyorum. Burasını ticari amaçla kurmadım, bir hobi bahçesi olarak inşa ettik.

Artık sosyal medyada da sık sık, ‘nerede kaldı eski ramazanlar, eski bayramlar' gibi paylaşımlar görüyoruz. Benim de çocukluğuma dair özlemlerim vardı. Ben de bunları hatırlamak için araştırmalar yaptım. İnternetten, sosyal medyadan yaptığım araştırmalar neticesinde çocukluğumuzda kullandığımız birçok alet ve ürünü gördüm. Çocukluğumuzda yer alan şeylerle bunu yapmaya çalıştım. Örneğin bir köy evinin minyatürünü yaptım. Bu köy evini 3 günde yaptık. Maliyeti ne olursa olsun bu olacak dedim.''