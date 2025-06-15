Bir hevesle başladı, çocukluğuna yolculuk için bahçesini adeta müzeye dönüştürdü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan bir vatandaş, çocukluğuna duyduğu özlemi adeta bir müzeye dönüştürdüğü bahçesinde gideriyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hasan Yılmaz, çocukluğuna duyduğu özlemi gidermek için bir hobi bahçesi kurmaya karar verdi. Kumluca Mahallesi'nde bulunan bahçesinde, 4 yıl önce çalışmalara başlayan Yılmaz, çocukken kullandıkları ürünleri, aletleri, oyuncakları toplamaya başladı.