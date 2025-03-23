Bir il için buzlanma uyarısı! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 ile 15 derece azalacak

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinden yapılan uyarıda, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.