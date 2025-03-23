Bir il için buzlanma uyarısı! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 ile 15 derece azalacak
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte araçların camları buz tuttu. Mart ayında karla kaplanan araziler ise havadan görüntülendi.
Kars'ta Nisan ayına sayılı günler kala soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşların araçlarının camları buz tuttu.