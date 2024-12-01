Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu

Erzurum’da donduran ve buz tutan soğuklar hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 1

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisinde kalan Erzurum’da şimdi de soğuklar yüzünü göstermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 2

Meteorolojinin verilerine göre; -25.3 ile ülkemizin en soğuk yeri Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyü oldu.

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 3

Burayı Erzurum Yakutiye Erzurum Havalimanı -24.6, Erzurum Aşkale -22.8 ve Erzurum Aziziye-22,7 ile takip etti.

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 4

Meteoroloji tahminlerine göre; bölgem genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 5

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bir il resmen buz tuttu: Sokak çeşmeleri dondu - 6


Kent merkezinde buzlanma ve dondan dolayı zaman zaman kazalar olurken, çatılardan sarkan buzların boyu 1,5-2 metreye kadar ulaşıyor.

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