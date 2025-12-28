Bir ilçe adeta dondu. Türkiye'nin en soğuk yeri

28.12.2025 12:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz gün en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri sıfırın altında 19.4 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden birisi olan Sivas'ın İmranlı ilçesi yine şaşırtmadı.

Yaz aylarında bile geceleri kış soğuklarının yaşandığı ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında -19.4 dereceye kadar düştü. 

En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20,9 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesi sınırları içerisindeki Ovit yaylasında ölçüldü.