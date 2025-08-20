Bir ilçenin en yaşlı esnafı: Herkes onu "Garip Dede" olarak tanıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşların 'Garip Dede' olarak tanıdığı Mehmet Suna (90), yarım asırdır bakkal dükkanı işletiyor. Dükkan sayesinde hem geçimini sağlayan hem de mahalle kültürünü yaşatan Suna, "Bu dükkan sayesinde hem ayakta kaldım hem de dostlar biriktirdim" dedi.
Erdemli ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki, 540 nüfuslu Harfilli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Suna, çiftçilik yapıp, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bakkal dükkanı açtı.