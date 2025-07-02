Bir ilçenin simgesi haline geldi: 96 basamakla çıkılıyor

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 5 bin nüfuslu ilçeyi yaz aylarında yerli ve yabancı olmak üzere 50 bine yakın turist ziyaret ediyor.



Sakin şehir anlamına gelen cittaslow ağına alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş doğal güzelliğe ve estetiğe sahip Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olarak gösteriliyor.



Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Nermin Taştan'ın hayalini gerçekleştirmek için eşi ile bir kayalığın zirvesine yaptığı ev, şehrin sembollerinden biri haline geldi.





