Bir ilçenin simgesi haline geldi: 96 basamakla çıkılıyor
Türkiye'nin en etkileyici yerlerinden biri olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi büyüleyen manzarası, tarih kokan sokakları ve adrenalin dolu doğa sporlarıyla her yıl yaz aylarında nüfusunun 10 katı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İlçenin simgesi haline gelen ve 96 basamakla çıkılabilen kayalığın tepesindeki ev ise görenleri şaşırtıyor.
Erzincan'ın incisi Kemaliye ilçesi, milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerini tarihe doyuruyor. İlçede yer alan Karanlık Kanyon'da kurulan zipline ve 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol, keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.
Adrenalin dolu doğa sporlarıyla tanınan ilçenin taş yolunda motor tutkunları sürüş yaparken aynı zamanda karanlık kanyonda rafting, kano, su kayağı ve zipline gibi birçok sportif aktivite gerçekleştiriliyor.