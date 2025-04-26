Bir ilde bu işi yapan tek kişi: Deri kullanarak sanata dönüştürüyor
Çorum'da deri ciltleme sanatıyla uğraşan 35 yaşındaki usta, günlerce uğraştığı defterleri kapladığı deriyle adeta sanata dönüştürüyor. Büyük uğraşla kaplanan defterler yurtdışındaki müşterilerinden büyük ilgili görüyor.
Çorum'da yaşayan 35 yaşındaki Kazım Birdal Tüfekçi, 10 sene önce iş için gittiği İzmir'e bir ustanın yanında deri ciltleme sanatı eğitimi aldı. Daha sonra memleketi Çorum'a dönen Tüfekçi, sanatını icra etmek için bir iş yeri açtı.
Açtığı iş yerinde yaptığı tasarımlarla defterleri deriyle kaplayan Tüfekçi'nin ciltleme sanatı hem yurtiçi hem de yurtdışından büyük ilgi görmeye başladı. Talebe göre, kalem, maske ve çanta tarzında tasarım ürünler de yapan Tüfekçi, adeta sanata dönüştürdüğü defterin iç kısmındaki yaprakları ise şamua denilen özel kağıttan yapıyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen defterlerin rölyef tekniğinden dolayı uzun süre dayanıklı, yazımı kolay ve sağlam ürünler olması sağlanıyor.