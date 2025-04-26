Bir ilde bu işi yapan tek kişi: Deri kullanarak sanata dönüştürüyor

Meslek odaları yılbaşı, Tıp Bayramı gibi özel günlerde bizden özel ürün taleplerinde bulunuyor. Örneğin Tıp Bayramında anatomi temalı defter ve ajandalar isteniyor, biz de buna göre çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında kutlanan Cadılar Bayramı gibi özel günler için de uygun konseptlerde tasarımlar yapıyor, çanta ve maske tarzı ürünler üretiyoruz. Bazen bizi tanıyan kişiler el yazması Kur'an-ı Kerim getiriyor ve biz de onları özenle ciltliyoruz. Ancak kendi üretip satışını yaptığımız ürünlerin başında genellikle defterler geliyor. Bu sanatı Türkiye'de bilen ve uygulayan kişi sayısı yaklaşık 10'u geçmez. Çorum'da ise bu işi bilen ve yapan tek kişiyim" diye konuştu.