Bir ilde bu işi yapan tek kişi: Fiyatlar artınca tamire ilgi başladı

"KOCAELİ'DE BU İŞİ YAPAN TEK KİŞİYİM"

Kocaeli'de şemsiye tamiri yapan başka bir usta olmadığının ve farklı şehirlerden tamir için şemsiye geldiğinin altını çizen Aydın, "Kocaeli'de benden başka şemsiye tamiri işi yapan yok hatta . 2 gün önce Kozan’dan tamir edilmesi için şemsiye geldi. Benim için gurur kaynağı" şeklinde konuştu.