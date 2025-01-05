Bir ilde bu işi yapan tek kişi: Fiyatlar artınca tamire ilgi başladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, fiyat artışının tamire olan ilgiyi artırdığını söyledi.
Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Ali Osman Aydın (59), kentin tek şemsiye tamircisi olarak biliniyor. Yıllardır bozulan ve kırılan şemsiyeleri tamir eden Aydın'ın dükkanı, özellikle kış aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor.