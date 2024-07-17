Bir ilde kene can aldı! İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Riskli alanlara dikkat
Çankırı'da vücuduna kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürülüğü KKKA'dan korunmak için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün'ün vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Akgün, hastanede tedavi altına alındı. Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Akgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.