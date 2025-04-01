Bir ilde sıcaklık 20 derecenin üzerine çıktı: Deniz keyfi erken başladı
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler, deniz ve hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Mersin'e gelerek denizin keyfini çıkardı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahillerde yoğunluk yaşanırken, açık olan işletmelerde doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi.
Yurt genelinde birçok ilde yağışlı hava etkili olurken Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklık 20 derecelerin üzerinde seyrediyor.