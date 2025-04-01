Bir ilde sıcaklık 20 derecenin üzerine çıktı: Deniz keyfi erken başladı

Deniz sıcaklığının 20 derecelerde olduğuna dikkat çeken Öztop, "Özellikle Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Kayseri, Niğde ve Konya gibi çevre illerden aileler gelerek bu güzel denizin tadını çıkarıyor. Nisanın başındayız, denize giren küçük çocuklu aileler bile var. Ayağını bu denize sokan buraya tekrar geliyor. Bu kum, bu deniz Türkiye'de birçok noktada yok. Mersin ve Kızkalesi çok özel noktalar, 321 kilometre kıyı şeridimiz var. Her aileye hitap edecek alternatifler var" diye konuştu.