Bir ilde sıcaklık 25 derece üstüne çıktı: Rekorun kıyısından dönüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun’da hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 33,1 dereceye kadar çıkarak, Mart ayı rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 8,1 olan Samsun’da hava sıcaklığının 33 dereceyi geçmesi bunaltıcı havalara neden oldu.