Bir ilde sıcaklık 25 derece üstüne çıktı: Rekorun kıyısından dönüldü
Geçen ay son 96 yılın en soğuk günlerini yaşayan Samsun’da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 25 derece üstüne çıktı. Mart ayının ortalarında sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu.
Samsun'da 2025 yılının Şubat ayında soğuk hava rekorları kırıldı. 22 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı sıfırın altında 15,4 dereceyi görürken, bu sıcaklık değeri "Samsun’da ölçülen en soğuk hava" olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 22 günün ardından Samsun’da çöl sıcakları etkili oldu.