Bir ilin toprağından tuz fışkırıyor: Dünyanın en saf tuzları arasına girdi
Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çankırı'da yeryüzüne çıkan tuz blokları dikkat çekiyor. Çankırı'nın önemli bir kaya tuzu rezervine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Gün yüzüne çıkan tuz blokları, 400 metre ila bin metre arasındaki bir kalınlığın gün yüzüne çıkmış halidir" dedi.
Çankırı'da 35 milyon yıl önce oluşan kaya tuzu blokları ile Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanıyor. Yapılan akademik araştırmalar neticesinde dünyanın en saf tuzları arasına giren Çankırı tuzu, hem iç piyasada hem de yurt dışından büyük rağbet görüyor.