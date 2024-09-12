Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı

Antalya’da yaşayan Fadim Temirhanoğulları, üç ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Şavaş Temirhanoğulları tarafından öldürüldü. Cinayet esnasında evde olan çiftin kızları İ.T, silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünüp uyumayı sürdürdü. Genç kız, uyandığında annesini kanlar içinde buldu.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 1

Antalya’da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.

Olay, Konyaaltı’ndaki Atapark Konutları C Blok 4’üncü katta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 2

Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları’nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi.

Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine beş el ateş edip evden ayrıldı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 3

KABUS GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP UYANMADI

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T, kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu.

Lise öğrencisi İ.T, saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 4

Odasından çıkan İ.T, annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı.

Kapıyı açan Berkan Torunoğlu’na durumu anlatan İ.T, komşusuyla birlikte eve döndü.

Fadim Temirhanoğulları’nı gören Torunoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 5

Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları’nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 6

İ.T’yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları’nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip, tarafları ayırdı.

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları’nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 7

Bu sırada Fadim Temirhanoğulları’nın yakınları, yere diz çöküp, feryat etti.

İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 8

Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları’nı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 9
Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 10
Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı - 11
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