Bir kadın daha cinayet kurbanı: Annesi vuruldu, kabus sanıp uyanmadı
Antalya’da yaşayan Fadim Temirhanoğulları, üç ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Şavaş Temirhanoğulları tarafından öldürüldü. Cinayet esnasında evde olan çiftin kızları İ.T, silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünüp uyumayı sürdürdü. Genç kız, uyandığında annesini kanlar içinde buldu.
Antalya’da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.Olay, Konyaaltı’ndaki Atapark Konutları C Blok 4’üncü katta meydana geldi.